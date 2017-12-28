التحالف الدولي: بشار الأسد يسمح لـ ” داعش ” بالتحرك في مناطقه

دمشق(صدى):

وجه التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الخميس، اتهام صريح إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد يسمح تنظيم داعش الإرهابي بالتحرك في مناطق سيطرته دون معاقبتهم.

وأكد الجنرال البريطاني فيليكس غيدني أن مقاتلي تنظيم داعش يتحركون دون معاقبتهم في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، ما يدل على احتمالين فقط إما أن النظام لا يرغب في ردعهم، أو أنه عاجز عن هزم داعش ضمن حدوده.

وأشار ” غيدني ” إلى أن مقاتلي التنظيم الذين طردوا من الرقة انتقلوا إلى الغرب وأعادوا تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة ليتمكنوا من الإفلات من المراقبة بسهولة أكبر.

يُذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق، يشن العديد من الغارات على التنظيم في سوريا والعراق ما ألحق بهم العديد من الخسائر.