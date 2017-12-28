الجيش الوطني يخترق تحصينات ” الحوثي ” شرق صنعاء
قامت قوات الجيش الوطني بالتعاون مع قوات التحالف العربي، اليوم، باختراق تحصينات مليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكدت مصادر عسكرية أن رجال الجيش الوطني احتلوا بعض قرى مسورة شرق صنعاء، بدعم جوي من التحالف العربي.
وقالت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من قطع خط الإمداد على الحوثيين إلى منطقة مسورة من جهة وادي محلي بجبهة نهم .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله اكبر
ماشاء الله تبارك الله
صنعاء جاء الوعد
صنعاء العروبة والاسلام