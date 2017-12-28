الجيش الوطني يخترق تحصينات ” الحوثي ” شرق صنعاء

فهمي محمد(صدى):

قامت قوات الجيش الوطني بالتعاون مع قوات التحالف العربي، اليوم، باختراق تحصينات مليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت مصادر عسكرية أن رجال الجيش الوطني احتلوا بعض قرى مسورة شرق صنعاء، بدعم جوي من التحالف العربي.

وقالت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من قطع خط الإمداد على الحوثيين إلى منطقة مسورة من جهة وادي محلي بجبهة نهم .