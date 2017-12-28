السفارة المصرية بالأردن : وفاة المصري ” علي مرسي ” أمس

عمان(صدى):

توفي المواطن المصري ” علي السيد مرسي ” الذي تعرض للضرب من الأردنيين بسبب خلاف مالي، أمس الأربعاء.

وقالت السفارة المصرية في الأردن أنها تابعت واقعة الاعتداء على المواطن المصري منذ أول يوم وحتى وفاته إثر مضاعفات كسور في الجمجمة و نزيف داخلي.

وأكدت أنها تتابع إجراءات نقل الجثمان على نفقة الدولة، إلى مسقط رأسه، بعد الحصول على أذن الطبيب الشرعي. وأوضحت أنها تتابع مع المكتب العمالي، والمستشار القانوني للسفارة ملف لتعويضات المواطن المتوفى، وكذلك سير التحقيقات مع الجهات الأردنية المعنية.

يذكر أن السلطات الأردنية قد ألقت القبض على المتهمين، وتم حجز المتهم الرئيسي في السجن على ذمة القضية.