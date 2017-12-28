نائب رئيس هيئة الأركان يتفقد معرض الدفاع المدني بـ ” أفد 2018 “

نايف السالم(صدى):

تفقد معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض حامد الرويلي، بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان عبدالله العمرو، المعرض الذي تستضيفه المديرية العامة للدفاع المدني استعداداً للمشاركة بمعرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي “أ فد 2018 ” .

وأشاد الفريق الرويلي بما شاهده من تنظيم وتطور في محتوى المعرض، مشيراً إلى أن استضافة المديرية العامة للدفاع المدني ودعمها لمعرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار يدل على مدى العلاقة البناءة بين الأجهزة الحكومية بما يحقق – بإذن الله – نتائج إيجابية في مجال دعم التصنيع المحلي لقطع الغيار.

من جانبه نوه الفريق العمرو باختيار وزارة الدفاع، المديرية العامة للدفاع المدني لاستضافة هذه المعرض، الذي تشارك به عدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنهم يشاركون في معرض التصنيع المحلي لقطع الغيار ويعملون وفق خطة مرحلية لتوطين صناعة قطع الغيار لآليات وتجهيزات الدفاع المدني.

وأكد العمرو أن الدعم الذي يلقاه الدفاع المدني من القيادة الرشيدة، أسهم في صناعة العديد من القطع ذات الجودة العالية وبتكلفة مادية أقل ووقت أقل بقدرات وكوادر وطنية من منسوبي الدفاع المدني بالتعاون مع بعض المصانع المحلية، لافتاً النظر إلى عزم قيادات الدفاع المدني – بإذن الله – أن يكون لهم اسهامات جيدة ومؤثرة في برامج توطين صناعة قطع الغيار بالمملكة العربية السعودية تمشياً مع رؤية المملكة 2030.