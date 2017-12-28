تسلل إيرانيون بملابس نسائية إلى الحديدة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

صدرت توجيهات من إيران بسرعة انتقال أكثر من 200 خبير من الحرس الثوري ومليشيا حزب الله اللبناني من صنعاء وصعدة إلى محافظة الحديدة.

وأوضحت التحقيقات السعودية التي أجريت مع موقوفين في اليمن أن إيراني ولبناني تنكروا في ملابس نسائية وتوجهوا إلى الحديدة من أجل الإشراف على المعارك التي تدور بين الانقلابين وقوات الشرعية وأيضا للإشراف على زرع كميات كبيرة من الألغام.

وأشارت مصادر أن هؤلاء الخبراء قد اعترفوا بوجود ما يقرب من 500 خبير عسكري في اليمن ويوجد معظمهم في صعدة، مشيرة إلى أن خبراء إيران وحزب الله في اليمن يجدوا صعوبة في التنقل في الحديدة بسبب طائرات التحالف العربي التي تستهدفهم ، السبب الذي جعلهم يتنكرون في ملابس نسائية .