بالصور.. إغلاق مستودعا غير مرخص بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تمكنت أمانة منطقة القصيم اليوم الخميس من ضبط وإغلاق مستودع في مدينة بردية لعدم توافر التراخيص اللازمة بالإضافة إلى وجود عمال ليس لديهم شهادات صحية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أمانة منطقة القصيم تضبط وتغلق مستودع غير مرخص بمدينة بريدة يتم فتحه بأوقات محدودة جداً لأعمال التنزيل والتحميل “.

وأضاف: ” حيث تبين أن المستودع لا يحمل ترخيص نشاط إضافة لوجود 10 عمال ليس لديهم شهادات صحية وكذلك وجود عدد من المواد صحية منتهية الصلاحية مع خلط مواد النظافة مع المواد الغذائية “.