اعتقال متشددين فرنسيين شمال سوريا

دمشق(صدى):

صرَحت مصادر كردية، بأنه تم القبض على متشددين فرنسيين، أمس الأربعاء، على يد فصائل كردية في شمال سوريا.

وأوضحت المصادر، أن المتشديين بينهم قيادياً متطرفاً فرنسياً ينتمي إلى الخلية التي انضم إليها محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص العام 2012 في جنوب غربي فرنسا.

وأكدت المصادر أن مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي، اعتقلوا في منطقة الحسكة خلال ديمسبر الجاري توماس بارنوان ” 36 عاماً “.

واعتقل بارانون برفقة متطرفين فرنسيين آخرين لم يعرف عددهم، بينهم اثنان اعتنقا على غراره الإسلام، وهما رومان غارنييه وتوما كولانج.