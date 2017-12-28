ارتفاع أسعار النفط بدعم من معهد البترول الأمريكي

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي الذي أظهر تراجع مخزونات الخام بمقدار 6 ملايين برميل إلى 432.8 مليون.

وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير إلى 59076 دولار للبرميل بنسبة 0.2%، وارتفعت عقود خام برنت إلى 66.60 دولار للبرميل بنسبة 0.2%، خلال تعاملات اليوم.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد انفجار في ليبيا، مما أدى إلى تعطيل إمدادات نفطية بحوالي 100 ألف برميل يوميًا.