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ارتفاع أسعار النفط بدعم من معهد البترول الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط بدعم من معهد البترول الأمريكي
واشنطن(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي الذي أظهر تراجع مخزونات الخام بمقدار 6 ملايين برميل إلى 432.8 مليون.

وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير إلى 59076 دولار للبرميل بنسبة 0.2%، وارتفعت عقود خام برنت إلى 66.60 دولار للبرميل بنسبة 0.2%، خلال تعاملات اليوم.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد انفجار في ليبيا، مما أدى إلى تعطيل إمدادات نفطية بحوالي 100 ألف برميل يوميًا.

 


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