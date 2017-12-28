قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها في بلدتي بيت أمر وسعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل، واعتقلت محمد إبراهيم عرار, وداهمت منازل ومحال تجارية للمواطنين الفلسطينيين، وعبثت في محتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت هايل علي جباره العمارين، ونقلته لجهة غير معلومة، ولا تزال تغلق مدخل مخيم الفوار الرئيسي بالبوابة الحديدية وتمنع تنقل المركبات في المكان.