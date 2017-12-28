توزيع 1140 مليون ريال أرباح للمستثمرين عن النصف الثاني لـ2017

حمود العنزي(صدى):

أعلن مجلس إدارة بنك الرياض، اليوم الخميس، أنه سيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في وقت لاحق من نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2017.

وأوضح ” بنك الرياض ” أنه إجمالي الأرباح الموزعة عن النصف الثاني 1140 مليون ريال بنسبة 3.8% من إجمالي رأس المال البالغ 30000 مليون ريال، بما يعادل 0.38 ريال للسهم.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2017 يبلغ 2190 مليون ريال بنسبة 7.3%، ما يعادل 0.73 ريال لكل سهم.