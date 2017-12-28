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حقيقة الخلاف بين ” العبادي ” ووزير داخلية العراق

حقيقة الخلاف بين ” العبادي ” ووزير داخلية العراق
بغداد(صدى):

كشف مكتب وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، حقيقة الخلال بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، نافية ما تم تداوله في وسائل الإعلام واصفاً إياها بـ ” الصفراء التي تحاول الاصطياد في الماء العكر ” .
وأوضح بيان صادر عن المكتب، أن علاقة العبادي بجميع وزرائه علاقة أخوة بمن فيهم الأعرجي الذي أثبت نجاحه في قيادة وزارته، مضيفاً: ” الأعرجي يعد جزءاً رئيساً من منظومة عمل الحكومة العراقية التي يقودها العبادي لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين ” .


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