زهد الحياة فداء حماية الوطن.. ” حرس الحدود ” السياج الأمني للمملكة

علي القحطاني(صدى):

تمتلك المملكة قطاعات أمنية مستعدة لتفضيل المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، وتولية حماية بلادها وتقديسها الأولوية والأهمية القصوى، والتفاني في أداء واجباتها، ومن أبرز تلك القطاعات ” حرس الحدود ” ، والذي يعتبر خط الحماية الأول للمملكة، بما يرصده من كل خطر يواجه البلاد، محاولا التصدي له باستماتة، حيث تتمركز وحداته في المواقع الأمامية مزودة بالتجهيزات والقدرات العسكرية المتنوعة التي تسهم في صد أي محاولة عدوان غاشم لاختراق الحدود وبمساندة القوات المسلحة والحرس الوطني في الحدود الجنوبية للمملكة.

وتتحدد مهام حرس الحدود العديدة، والتي توفر الآمان التام للمملكة، وتجعلها بمأمن عن كل أذي، في حراسة حدود المملكة البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد، وتقديم العون للوسائط البحرية والإطفاء البحري، وإرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية وتقديم العون لهم.

كما تسهر على مراقبة كافة من يتواجد بمنطقة الحدود البرية والبحرية للتأكد من مراعاتهم للقواعد والنظم المقررة لذلك، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية والمنافذ البرية، والتعاون مع الجهات الرسمية في نطاق ما تنص عليه الأنظمة المرعية وما تقضي به المصلحة العامة.

ومن العمليات الصعبة التي تبرز ما يحاربه حرس الحدود من فساد باستمرار، لإبعاد المملكة عن منطقة الخطر والانحدار، خلال العام الماضي 1438 ، ما قام به من إحباط أكثر من 6000 حالة تهريب مخدرات، كما شكلت الأسلحة المهربة ضبطيات كبيرة على الصعيد البري , وأما على صعيد حراسة الحدود البحرية للملكة ، فقد باشرت قوات حرس الحدود قرابة 400 حادث بحري و 4 حالات قرصنة بحرية بالإضافة إلى 346 مهمة بحث وإنقاذ .

كما يتعاون مع قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة والدوائر الرسمية في سبيل تحقيق واجباتها على الوجه الأكمل، وضبط الممنوعات والمحرمات والمحظورات والقبض على مهربيها وحائزيها ووسائط نقلها والتفتيش عن الأشياء المهربة والممنوعة.

ويتشكل حرس الحدود من مديرية عامة مقرها الرياض يرتبط بها 9 قيادات مناطق، وعدد 39 قطاعاً، يتبع لكل قطاع عدد من المراكز ووحدات أمن الموانئ 19 والمنافذ البرية 16.

وينقل لنا ما يقوم به حرس الحدود من مهام عظيمة بجهود طائلة دون شكوى أو كلل، تاركين رغد الحياة ، مدى قدسية الفناء في العمل، والإخلاص به، والاستماتة في حماية البلاد، ما يبرز مقولة ” لوطنك عليك حق “.