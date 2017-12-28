” بتكوين ” تكسر سلسلة تعافيها بتراجع 9.35%

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الخميس، انخفاضًا لأدنى 14 ألف دولار، بعد سلسلة ارتفاعاتها المتوالية على مدار اليومين الماضيين خلال حملة تعافيها.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات صباح اليوم بنسبة 9.35% إلى 13940 دولار، وذلك بعد اقترابها تسجيلها أمس لأعلى من 16 ألف دولار.

وتعاني ” بتكوين ” من التقلب الحاد خلال النصف الثاني من ديسمبر الحالي الذي شهدت خلاله أدنى مستوياتها لأقل من 11 ألف دولار لتتعافى وصولًا إلى 16 ألف دولار وتتراجع مرة آخرى اليوم؛ ما يزيد قلق المستثمرين.