كلمات مظهرها عامية وقالبها فصحى

متابعات(صدى):

بعد موجة العامية العارمة، ظن البعض أن كل الكلمات التي نتفوه بها كلمات بعيدة كل البعد عن اللغة العربية الفصحى، حيث تجري ألفاظ عامية على ألسنة العرب الآن، وتحسب في مفردات العامية بينما هي من قلب الفصحى.

السبطانة تستخدم كلمة السبطانة، في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كاسم للأنبوب الممتد من البندقية في ظن الجميع على أنها كلمة عامية ولكنها كلمة عربية فصحى.

شال تجرى كلمة ” شال ” على اللسان العربي، بمعنى الحمل وهي من المفردات العربية الفصحى.

عيل تكثر كلمة ” عيل ” على ألسنة المصريين، إشارة إلى الطفل الصغير، وتعد كلمة فصيحة تماما، حيث جاءت في القاموس المحيط : العيال جمع عيل.

أح تألما تعبر كلمة ” أح ” عن الإحساس بالألم، وتقال غالبا عند الإحساس بالبرد القارس، وهي من صميم اللغة العربية الفصحى.

الجوارب تتردد كلمة الجوارب، على ألسنة العرب، وهو ما يلبس في القدمين، فهي من الكلمات العربية الفصحى.