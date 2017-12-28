المرور: 5 مدن رئيسية تطبق نظام رصد حزام الأمان والجوال بها

علي القحطاني(صدى):

صرَح مدير إدارة المرور، العميد محمد البسامي، بأنه سيجري تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال خلال القيادة، في 5 مدن رئيسية، وهي : ” الرياض، جدة، الدمام، الطائف، عسير “.

وأكد ” البسامي ” أنه سيتم إجراء توسعاً في نشر كاميرات رصد هاتين المخالفتين، على الطرق الناقلة بين المحافظات، وبقية مناطق المملكة خلال 2018.

وأشار البسامي، إلى أن يمكن لمرتكبي المخالفات تسديد كل منها على حدة، نافياً إمكانية تقسيط سدادها.