سمو ولي العهد يحصد لقب أكثر قادة الشرق الأوسط ديناميكية في 2017

عادل الحربي(صدى):

قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، يعد من أكثر قادة الشرق الأوسط ديناميكية في 2017.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن سمو الأمير محمد بن سلمان يتمتع بروح دينية واجتماعية تتسم بالانفتاح، موضحه أن سلسلة القرارات التي تم اتخاذها سيكون لها تأثيرات إيجابية على المجتمع.

وأوضحت ان تجربة المملكة للتخلص من الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمارات بالإضافة إلى العودة إلى الإسلام المعتدل تحمل الكثير من الدلالات، والمتمثلة في الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل ومواكبة المملكة للتطورات الحديثة.