مليشيا الحوثي تُشيع العشرات من قتلاهم إلى ” إب “

فهمي محمد(صدى):

شيَعت مليشيا الحوثي الإرهابية، عدد كبير من قتلاها، الذين لقو مصرعهم بمختلف جبهات القتال، إلى محافظة إب وسط اليمن.

وأشارت مصادر محلية يمنية، إلى أن المليشيا الإرهابية شيعت يوم أمس، ثمانية من قتلاها بعد أيام من تشيع أكثر من عشرين قتيل من مختلف مديريات المحافظة.

وأفادت المصادر، أن المليشيات شيعت قتلاها في مديريات يريم والرضمة والقفر، بعد أيام قليلة من تشيع عشرات القتلى في مديريات جبلة والمخادر وريف إب.

وأوضحت، أن من بين قتلى المليشيا عيسى حسين تاج الدين وزكريا حسين تاج الدين ومصطفى قاسم القحطاني و بكر ناصر عامر بمديرية يريم، وفي مديرية الرضمة القتيل محمد علي الحداد وحسن يحيى السراجي وفي مديرية القفر شيعت المليشيا عبدالوهاب عبدالفتاح غلاب ومحمد أحمد الدرويش.