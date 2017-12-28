السجن 5 سنوات لـ 3 أشخاص لإجبار قاصر على الدعارة

دبي(صدى):

قضت محكمة الجنايات في العاصمة الإماراتية دبي، بالسجن خمس سنوات لثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وغرامة 100 ألف درهم، متهمين بالاتجار في البشر.

وكانت التهمة الأساسية لهم هي إجبار طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، على ممارسة الرذيلة، داخل وكر لممارسة أعمال الدعارة المخلة بالآداب العامة.

وقالت الفتاة المجني عليها، أن والدتها توفيت عندما كان عمرها خمس سنوات، وتزوج والدها بامرأة أخرى، التي جعلت شقيقتها المقيمة في دبي بتوفير عمل لها، وبالفعل دبرت لها عمل كخادمة وقامت بتزوير أوراقها وجعلت سنها 25 عاما بدلا من 15 عاما.

وأضافت : ” احتجزني شخصان لمدة 15 يوماً في شقة قبل قدومي إلى دبي، وأجبراني على ممارسة الدعارة في أكثر من مكان، إلى أن داهمت الشرطة داهمت أحد الأوكار وقبضت على الجميع، وكنت من بينهم.

كما قالت المتهمة الثالثة – شقيقة زوجة الأب – في أنها أخذت الفتاة إلى المتهم الثاني للعمل لديه خمسة أشهر وإرسال النقود إلى والدها، مؤكدة أنها لم تعرف شيئاً عن إجبارها على العمل في الدعارة.

وأوضحت النيابة العامة، أن الفتاة كانت تعمل خادمة قبل فرارها للعمل بالدعارة، وقد تم إبعادها عن الدولة، ولكنها تسللت وعات مرة أخرى وأقامت بصورة مخالفة.