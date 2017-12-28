  • الخميس 28

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تشييع جثمان ” الجيراني ” عصر اليوم

تشييع جثمان ” الجيراني ” عصر اليوم

تشييع جثمان ” الجيراني ” عصر اليوم
علي القحطاني(صدى):

أعلنت عائلة الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الاوقاف والمواريث القطيف، عن إنهاء جميع الإجراءات القانونية والنظامية بشان تسلم جثمانه من الجهات المختصة وذلك خلال الساعة الماضية.
وأكدت العائلة، أن الجهات المعنية وعدتهم بتسليم جثمانه اليوم الخميس، ومن ثم سيتم تشييع ودفنه الجثمان بمقبرة تاروت في الثالثة عصراً.
وقالت العائلة، إنه تم اختيار مخطط أمواج 2، ليكون مقراً مخير العزاء؛ لاستيعاب جميع المعزيين ومركباتهم.

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اعز آل سعود بعزك يارب
وحفظ لنا نعمة الأمن والأمان يارب العالمين
رحمك الله يا شهيد الوطن
ايها البطل الوطني الشجاع
للعن الله المتشددين
الظلا ميين التكفيريين الفجرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *