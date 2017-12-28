تشييع جثمان ” الجيراني ” عصر اليوم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت عائلة الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الاوقاف والمواريث القطيف، عن إنهاء جميع الإجراءات القانونية والنظامية بشان تسلم جثمانه من الجهات المختصة وذلك خلال الساعة الماضية.

وأكدت العائلة، أن الجهات المعنية وعدتهم بتسليم جثمانه اليوم الخميس، ومن ثم سيتم تشييع ودفنه الجثمان بمقبرة تاروت في الثالثة عصراً.

وقالت العائلة، إنه تم اختيار مخطط أمواج 2، ليكون مقراً مخير العزاء؛ لاستيعاب جميع المعزيين ومركباتهم.