مجموعة الحكير تفتتح مجمعين ترفيهيين بالطائف والخبر

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، عن افتتاح مجمعين ترفيهيين، مضيفة أن المجمع الأول في مدينة الطائف ويقع على مساحة 8.5 ألف متر مربع، وتبلغ نسبة التوطين في الوظائف 74%.

وأوضحت الشركة، أن المجمع الثاني بمدينة الخبر، وتبلغ مساحة المجمع الثاني 3.5 ألف متر مربع، بنسبة توطين في الوظائف بلغت 50%.

وأضافت الشركة أن المجمعين، يتضمنوا مراكز ترفيه داخلية للشركة ” سباركيز – سكاي زون – سنوي ” ، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات العالمية.

وقالت الشركة، إن الأثر المالي للمجمعين ينعكس على نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام 2018.