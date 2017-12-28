مجموعة الحكير تفتتح مجمعين ترفيهيين بالطائف والخبر
أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، عن افتتاح مجمعين ترفيهيين، مضيفة أن المجمع الأول في مدينة الطائف ويقع على مساحة 8.5 ألف متر مربع، وتبلغ نسبة التوطين في الوظائف 74%.
وأوضحت الشركة، أن المجمع الثاني بمدينة الخبر، وتبلغ مساحة المجمع الثاني 3.5 ألف متر مربع، بنسبة توطين في الوظائف بلغت 50%.
وأضافت الشركة أن المجمعين، يتضمنوا مراكز ترفيه داخلية للشركة ” سباركيز – سكاي زون – سنوي ” ، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات العالمية.
وقالت الشركة، إن الأثر المالي للمجمعين ينعكس على نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام 2018.
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