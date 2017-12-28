بالفيديو.. موقف طريف للفنان ” عبدالحسين عبدالرضا ” في عزاء صديق

أماني الغامدي(صدى):

روى المغني والملحن الكويتي خالد الملا، موقف طريف حدث من الفنان الكوميدي عبدالحسين عبدالرضا، خلال تقديمهم واجب العزاء في أحد الأصدقاء، بعد وصولهم مبكراً عن موعد الدفن.

يذكر أن النجم الكويتي ” عبدالرضا ” ، توفي في أغسطس الماضي أثناء إجراء عملية جراحية في القلب، نتيجة لإصابته بجلطة حادة.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=4UgkzMzTE5o