بالفيديو.. موقف طريف للفنان ” عبدالحسين عبدالرضا ” في عزاء صديق
روى المغني والملحن الكويتي خالد الملا، موقف طريف حدث من الفنان الكوميدي عبدالحسين عبدالرضا، خلال تقديمهم واجب العزاء في أحد الأصدقاء، بعد وصولهم مبكراً عن موعد الدفن.
يذكر أن النجم الكويتي ” عبدالرضا ” ، توفي في أغسطس الماضي أثناء إجراء عملية جراحية في القلب، نتيجة لإصابته بجلطة حادة.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=4UgkzMzTE5o
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 1 ساعة
ويش هو المصلحة تعيدون وتزيدون
الرجال الآن بين يد الله تعالى
والحين تتعمدون نكأ الجرآح القديمة
وتقلبون المواجع ودفاتر الذكريات الحزينه ع اهله خاصة
رحمه الله