بالفيديو.. الرئيس التونسي يؤدب أردوغان خلال مؤتمر صحفي ويضعه في موقف محرج

تونس(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وهو يلقن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان درساً قاسياً بسبب إشارة رابعة.

ويظهر الفيديو رد الفعل الصادم لرئيس تونس، على أردوغان، أثناء محاولته رفع شعار ” رابعة ” ؛ رمزا لجماعة الاخوان الإرهابية، حيث أبدى رفضه الشديد.

وقال الباجي قائد السبسي رئيس تونس في رسالة وجهها، لأردوغان، ” علم تونس هو رقم واحد في بلادنا، ونحن لا نرفع رابعة ولا خامسة .

وكان أردوغان رفع علامة رابعة في أكثر من بلد يزوره؛ استفزازا للدول العربية، خاصة مصر، وأِشاد الناشطون بردة فعل الرئيس التونسي مدشنين هاشتاقاً تحت عنوان ” #تونس_تؤدب_اردوغان ” ، مؤكدين أنها ليست دويلة قطر.