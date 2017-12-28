قيادة المرأة تزيد من مبيعات السيارات بنسبة 3%

عادل الحربي(صدى):

أكد المدير التنفيذي بإحدى شركات صناعة السيارات الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، أن السماح للمرأة بقيادة السيارات سيعود بالنفع على القطاع بأكمله.

وتوقع ” الدهيش ” ارتفاع المبيعات السنوية للسيارات بنسبة 3% بحلول 2020 تزامنًا مع تطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أن جحم الإنفاق في قطاع السيارات يقدر بحوالي 100 مليار ريال.

وأوضح ” الدهيش ” أن وجود شركة لصناعة السيارات في أي دولة هي بمثابة بئر نفط دائم الاستمرار لا ينضب؛ لأن صناعة السيارات هي من أرقى الصناعات العالمية كونها تعتمد على معرفة تراكمية.