اتفاقية بقيمة مليار ريال لتمويل شراء الوحدات السكنية

علي القحطاني(صدى):

قامت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة بداية لتمويل المنازل، بهدف شراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل، بلغت قيمتها مليار ريال.

وقال ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة لتحسين الظروف الحياتية للمواطنين بالمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على هدفهم في زيادة السيولة لدي المقرضين بحيث يكونوا قادرين على تقديم حلول تمويلية.

وأشار أن الاتفاقية الجديدة توفر تمويل قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية قادرة على تمكين شركة بداية لتمويل المنازل ورفع نسبة تملك المنازل للسعوديين.

وأكد مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية إن هذه الاتفاقية سوف تساهم في توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء في مجال تمويل المنازل.