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بالفيديو.. حليمة بولند تثير ضجة بارتدائها زي المنتخب القطري

بالفيديو.. حليمة بولند تثير ضجة بارتدائها زي المنتخب القطري
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات وسخرية المتابعين منها عقب ظهورها في فيديو جديد وهي ترتدي زي المنتخب القطري وترقص على أغنيته.

وقالت حليمة في مقطع فيديو متداول ” كل يوم راح تشوفوني لابسة زي خاص بمنتخب، واليوم أنا لابسه زي المنتخب القطري ” العنابي ” ، ثم بدأت تتراقص على أغنية عنابي، ما عرضها للهجوم والسخرية من المتابعين الذين عبروا عن استياءهم من عدم مقاطعة حليمة لقطر ، فيما أكد آخرون أن كرة القدم لا تتعلق بمقاطعة الدولة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 1 ساعة

هي تشجع العنابي وانا اشجع الوردي اللي معها 😘

[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 1 ساعة

الوكاد انها مو بصاحية
خبلة هذي ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة

وه وه انهبلت حيييييل

[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 16 دقيقة

تركتي الاكثر شعبيه ورحتي للاقليه وخسرتي جمهورك كم دفعوا لك

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