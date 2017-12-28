مؤسسة ” السنان للعطور ” توفر عدة وظائف شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مؤسسة السنان للعطور عدة وظائف شاغرة للعمل في المنطقة الشرقية ” الدمام ” ، مجمع المارينا مول أو سوق الجملة للعطور.

وتحدد المؤسسة عدة شروط للمتقدمين للوظيفة، من بينها، الشهادة الثانوية كحد أدنى، خبرة في مجال التسويق أو تكون لديه قابلية للتعلم، يجيد استخدام الحاسب الآلي، بفترة دوام من 9 صباحا، إلى 12 ظهرا، ومن 4 العصر إلى 10:30 مساء، والدوام الجزئي من 4 العصر إلى 10:30 مساء.

وتتصف الوظيفة بعدة مزايا، راتب يبدأ من 4000 ريال، نسبة مبيعات شهرية لا تقل عن 700 ريال قابلة للزيادة، تأمينات اجتماعية، تأمينات طبية، إجازة أسبوعية + إجازة سنوية.

ويستطيع المتقدم للوظيفة، زيارة مقرالإدارة والتقديم على الوظيفة، في مدينة تركيا الصناعية خلف ورشة المتكاملة ” الخنزيري ” للسيارات، وللاستفسار، يمكن الاتصال على رقم الإدارة 0138660306.