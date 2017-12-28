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بالفيديو.. مسؤولو شركة يجبرون موظفيها بالزحف في الشارع

بالفيديو.. مسؤولو شركة يجبرون موظفيها بالزحف في الشارع
بكين(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مروع للموظفين الصينيين من الرجال والنساء يزحفون لعبور الشارع كنوع من العقاب لعدم تحقيق التارجت أو الأهداف المطلوبة منهم، وإحراجهم أمام المارة.

يٌشار إلى أن طرق عقاب الموظفين المقصرين في العمل تختلف من شركة لأخرى، لكن بعض الشركات الصينية تتفنن في عقاب موظفيها بداية من صفع بعضهم إلى الزحف على الرصيف.

 

😨Crawling on crossing walk to punish employees for not reaching their goals?

😨Crawling on crossing walk to punish employees for not reaching their goals?

Posted by PearVideo on Tuesday, December 26, 2017

 


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