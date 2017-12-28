بالفيديو.. مسؤولو شركة يجبرون موظفيها بالزحف في الشارع

بكين(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مروع للموظفين الصينيين من الرجال والنساء يزحفون لعبور الشارع كنوع من العقاب لعدم تحقيق التارجت أو الأهداف المطلوبة منهم، وإحراجهم أمام المارة.

يٌشار إلى أن طرق عقاب الموظفين المقصرين في العمل تختلف من شركة لأخرى، لكن بعض الشركات الصينية تتفنن في عقاب موظفيها بداية من صفع بعضهم إلى الزحف على الرصيف.