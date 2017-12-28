بالصور.. بلدية الروضة تزيل 150 خيمة مخالفة وتصادر 3 طن حطب

سعيد العجل(صدى):

واصلت بلدية الروضة حملتها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية في الثمامة حيث ازالت ١٥٠ خيمة مخالفة و٥٠ غرفة جاهزة و١٧ كشك بيع شاي جمر وتم مصادرة ٣ طن من الحطب.

وأشار المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة إلى أن هذه الحملات اليومية مستمرة لوقف التعدي على المرافق الحكومية واراضي الغير.

وأكد أن المواطن والمقيم لهما دور كبير في التعاون مع الأمانة بتطبيق الأنظمة من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة وعدم الشراء من الباعة الجائلين المخالفين.

