اقتصاديون يكشفون مخاطر التداول المتزايد لـ ” بتكوين “

نايف السالم(صدى):

أكد اقتصاديون وخبراء ماليون، أن تداول العملة الرقمية ” بتكوين ” يحمل الكثير من الآثار الاقتصادية السلبية والمخاطرة المحتملة، كما يعزز من التجارة غير المشروعة.

وأوضح الخبراء أن الإفراط في استخدام هذه العملة الافتراضية يؤدي إلى آثار تضخمية كبيرة، ويأتي على رأسها انهيار نظام الدفع المالي في حالة رفض موردي العملة الوفاء بالالتزامات السوقية، لافتين إلى أن تداول العملة يعتبر عملية تبادلية تستند على الثقة بين الطرفين دون الحاجة لطرف ثالث.

وأشاروا إلى أن هذه العملة لا تسيطر عليها جهة معينة، خاصة لأنها أكواد مشفرة حاسوبية تعمل على مبدأ اللامركزية وتعتمد على الوساطات المالية ولا تحتاج لوجود هيئة تنظيمية مركزية.

وحذر الخبراء من تقلص فعالية السياسة النقدية بعد دخول العملات الافتراضية إلى حيز التعاملات الواقعية، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من النقود، وبالتالي تقاوم البنوك المركزية الأثر التحفيزي لإدخال النقود الإلكترونية الخاصة.

يُذكر أن استخدام النقود الرقمية ونظم المدفوعات الإلكترونية تزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فيما اعترفت دول مثل ألمانيا وأمريكا بتلك العملات الافتراضية اللامركزية.