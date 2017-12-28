نصائح لتعزيز ثقة الطلاب قبل الاختبارات.. أبرزها ” الدعاء والطعام المناسب “

نايف السالم(صدى):

قدمت هيئة تقويم التعليم عدة نصائح وإرشادات؛ لتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء فترة الامتحانات الدراسية؛ تزامنًا مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

ووجهت الهيئة الآباء بتفقد المدرسة للاطمئان عن وضع الأبناء الدراسي قبل الامتحانات، كما يجب عليهم التقرب من الأبناء في هذه الفترة وزرع الثقة بقدرتهم على اجتياز الامتحان، ومساعدتهم بعمل جدول لهم للمذاكرة قبل فترة الامتحانات.

كما طالبتهم بتهيئة المكان المناسب للدراسة من إنارة وتهوية ووضع فترة ترويح للنفس وترفيه للأبناء بفترة الامتحانات، والاهتمام بنوعية الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى الدعاء لهم قبل التوجه للاختبار مما يزيد من ثقته.