5 منتزهات سياحية جديدة لأهالي القصيم

سالم المطيري(صدى):

كشف مدير عام الزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع عن خمسة منتزهات سياحية في طور الإنشاء في المنطقة، وذلك خلال ورقة عمل ألقاها في ندوة بعنوان ” رؤية السياحة والرحلات بمنطقة القصيم ” التي نظمها المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد (رحلات ٢)، المقام حالياً في معرض القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

وبين الصوينع أن هذه المنتزهات هي منتزه الواحة شرق بريدة، ومنتزه غابة الشجيرية في عنيزة، ومنتزه القشيع بالرس، بالإضافة إلى منتزه شعيب السهل بالأسياح، ومنتزه صعافيق الوطني.

وأكد حرصهم على دعم المنتزهات القائمة بتوفير النزل الريفية، والمطاعم وإمداد المواقع المأهولة بالمخيمات بالماء والكهرباء كمنطقة عسيلان وغيرها، لتكون مصدر جذب سياحي.

من جهته بين مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد الناصر أن نمط الاستثمار السياحي الزراعي انطلق من القصيم، ويسعون إلى تحقيق تطلعات المستثمرين في المجال السياحي وتعزيز ثقتهم بالمملكة كوجهة واعدة للاستثمار السياحي المجدي والميسر من خلال الفرص المتاحة وتطوير المواقع السياحية، وكشف الناصر عن مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م وهي إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بكلفة تقديرية بلغت مليارين وسبعمائة مليون ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة .