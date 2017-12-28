الأنصاري: أرغب في التجديد للاتحاد وافتخر بوجودي فيه

ماجد محمد(صدى):

قال الكويتي فهد الانصاري، لاعب نادي الاتحاد، أن المنتخب الكويتي جاء بعد المنتخب اليمني، في الأقل جاهزية للبطولة ولم نكن نتوقع انتقال خليجي 23 إلى الكويت في هذه الفترة القصيرة.

وأضاف: ” خروج الكويت من دور المجموعات كان خلفه الإعداد السيء للبطولة ” . وعن استبعاده من الأزرق قال : ” استبعادي من الأزرق الكويتي كان إداريا وليس فنيا بسبب المقطع المتداول .

وأوضح الأنصاري أنه يرغب بشدة في التجديد لنادي الاتحاد، معلقا : ” أفخر بتواجدي في فريق الاتحاد “.

يذكر أن مقطع فيديو أظهر ترديد الأنصاري لأهازيج خادشة للحياء ‏أثناء تواجده في معسكر الأزرق الكويتي، في خليجي 23.

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