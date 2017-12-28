رغم كثرة الحوادث.. إيقاف صيانة طريق بالمدينة والأهالي يشتكون

نايف السالم(صدى):

اشتكى أهالي منطقة المدينة المنورة، من إيقاف أعمال الصيانة، بطريقَ المدينة المنورة الذي يربطها بضبوعة والفقرة، رغم رصد مبلغ 64 مليون ريال من الميزانية السابقة لصيانته وإنشاء مسارين يبدآن من الدائر الثالث حتى مفرق الفقرة الجفر بطول 40كم.

وتضمن القرار الذي صدر من الجهات المعنية، ترحيل المبلغ إلى تهذيب وتحسين أحد شوارع المدينة المنورة، دون إيضاح السبب؛ على الرغم من توجيهات سمو الامير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، بإنهاء معاناتهم بشكل عاجل.

وفي سياق متصل، استكمل أهالي قرية الجفر والفقرة، أعمال الصيانة التي بدأت منذ 3 أشهر وتوقفت بعد ذلك، على حسابهم الخاص؛ نظراً لكثرة الحوادث على هذا الطريق، متمنين من الجهات توضيح أسباب إيقاف أعمال الصيانة.