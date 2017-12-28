بعد رفع الدعم عن الطاقة.. خدمة نقل عام بديلة للحافلات الأهلية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة النقل العام حلول عاجلة؛ لاستيعاب ارتفاع الطلب على الخدمة في حال رفع الدعم عن الطاقة المتمثلة في البنزين والديزل.

وأكد عبد الله بن صايل المطيري، متحدث الهيئة، دراسة الهيئة لتحرير سوق النقل بالحافلات بين مدن المملكة، على أن تظهر النتائج في الربع الأول من العام المقبل.

وبدأ توفير خدمات نقل عام بديلة للحافلات الأهلية في المدينة المنورة، ومن ثم الشروع في استبدال الحافلات الأهلية بحافلات حديثة للنقل العام في مدينتي الرياض وجدة.