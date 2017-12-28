بالصور.. صحة الرياض تحتفل باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار ” أصحاب الهمم “

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض افتتح المساعد للصحة العامة الدكتور حسن كريري فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للإعاقة ” تحت شعار ( اصحاب الهمم ) والذي نظمة القطاع الصحي الشمالي بالتعاون مع جمعية الاطفال المعاقين وبمشاركة من نادي المسئولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان . وشهد الحفل الذي اقيم في مسرح جمعية الأطفال المعاقين امس الاول فقرات منوعة تضمنت كلمة مشرف القطاع الصحي بشمال الرياض الاستاذ / متعب بن بن زايد قائلاً الشكر لله اولاً الشكر لجميع المراكز المشاركة والمنسقين من المشاركة المجتمعية وحقوق وعلاقات المرضى ويهدف هذا اليوم الى اسعاد اطفالنا وتحفيزهم لخدمة الوطن وشكر الحضور على تشريفهم الحفل .

ثم القى مسئول المشاركة المجتمعية وحقوق وعلاقات المرضى بالقطاع الاستاذ عمر بن مفرح الزهراني كلمة قال فيها المعاق ليس معاق الجسد بل معاق الفكر والاخلاق وهولاء اصحاب همم بفكرهم فاسال الله ان يمدهم بالصحة والعافية وأن ينفع بهم الوطن .

من جانب اخر اكد مساعد المدير العام للشؤون الصحية الدكتور حسن كريري أن وزارة الصحة اولت اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسهيل البنية التحتية للمنشأت الصحية وذلك بوضع ممرات ومواقف خاصة لمركبات بهذه الفئة الغالية على قلوبنا واضاف ان صحة الرياض ممثلة في الصحة العامة في صدد اصدار بطاقات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لإعطائهم الأولية وتسهيل اجراءات علاجهم بالمراكز الصحية .

ثم توالت فقرات الحفل حيث تم عرض مرئي لاصحاب الهمم العالية ..ثم تحدث الاستاذ عليان منصور من ذوي الاحتياجات الخاصة عن تجربته مع الاعاقة وكيف تغلب وتعايش معها حتى اصبح انسان طبيعيا يمارس حياته اليومية بكل اريحية.

وفي نهاية الحفل القى الاستاذ خالد الفاخري أمين عام جمعية حقوق الانسان محاضرة بعنوان ثقافة حقوق الطفل تطرق فيها عن كيفية ابلاغ الجهات المختصة حول تعرض الطفل للأسائة او العنف من أحد اقاربة وايضاح النظام الذي كفلته الدولة لحماية الطفل ثم قام الدكتور كريري بتكريم المراكز الصحية المشاركة .