أبرزها أزواج المواطنين.. 8 حالات معفاة من ” المقابل المالي “
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي الجديدة على المرافقين التابعين للوافدين، والتي يبدأ تطبيقها أول يناير المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من الرسوم يشمل 8 حالات، وهما ” زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء وبنات المواطنة، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عمالة منشآت نشاط 1- 5، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية، المنشآت الصغيرة المتكونة من 9 عمال فأقل “.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع تحصيل 24 مليار ريال رسوم من العمالة، على أن يتم تحصيلها بشكل سنوي، حيث تضم المملكة 11 مليون وافد.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
ع نعمة الأمن والستقرار
الصقر الابيض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
علي قسط عقاري وقرض شخصي واقساط سيارة باقي من راتبي ١٥٧٠ واعطاني ٧٠٠ ريال حساب مواطن مع رفع اسعار الطاقة والضرايب راتبي بالسالب احسن شي ياخذون الراتب كله وهذا حال كثير من الناس ليس انا وحدي فقط.