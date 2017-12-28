أبرزها أزواج المواطنين.. 8 حالات معفاة من ” المقابل المالي “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي الجديدة على المرافقين التابعين للوافدين، والتي يبدأ تطبيقها أول يناير المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من الرسوم يشمل 8 حالات، وهما ” زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء وبنات المواطنة، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عمالة منشآت نشاط 1- 5، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية، المنشآت الصغيرة المتكونة من 9 عمال فأقل “.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع تحصيل 24 مليار ريال رسوم من العمالة، على أن يتم تحصيلها بشكل سنوي، حيث تضم المملكة 11 مليون وافد.