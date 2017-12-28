التعرف على مرض الشلل الرعاش بحاسة الشم

نورة الشهري(صدى):

يسعى الأطباء لتشخيص مرض الشلل الرعاشي عن طريق حاسة الشم، وتوصلوا إلى هذه الطريقة من خلال امرأة اسكتلندية تنبأت بإصابة زوجها بالمرض عندما شمت رائحة غير عادية في جسده.

وأوضحت الزوجة أنها كانت على خلاف مع زوجها ” دجوي ميلن ” وكانت تقول له دوما أنه لم يستحم أو لم يغسل أسنانه بسبب الرائحة السيئة التي كانت تنبعث منه.

وقام الأطباء بإجراء بعض الاختبارات مع دجوي للتأكد من تشخيص الزوجة، وبالفعل أكد الأطباء تنبأ الزوجة بالمرض كان صحيح.

وقال خبراء الصحة أنه من الصعب تشخيص المرض في المراحل المبكرة ولكن المرض له أعراض غير محددة مثل تدهور حاسة الشم والاكتئاب وعسر الهضم وقد يحدث اضطرابات في الحركة ويبدأ الرعاش وتصبح الحركة بطيئة وقاسية.

وتمكن الباحثين من تشخيص المرض من خلال أخذ عينة من الجلد، وأشار الأطباء أن هذا المرض ينجم عن موت خلايا عصبية في الدماغ.