قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من مخيم قلنديا

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين على الأقل، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين راشد خالد حمد، وأحمد خالد عبد الرؤوف، في الوقت الذي أمطرت فيه شوارع وحارات وأزقة المخيم بقنابل الصوت الحارقة، والغازية السامة، والأعيرة النارية، للرد على شبان المخيم، الذين تصدوا لاقتحامات الاحتلال بالحجارة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين الفلسطينيين للبحث عمّا أسمته بـ”المطلوبين”، لأجهزتها، قبل أن تنسحب بعد نحو ثلاث ساعات من التنكيل بسكانه.