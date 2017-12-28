الحوثي يفرض التجنيد الإجباري على ذمار اليمنية

فهمي محمد(صدى):

فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، التجنيد الإجباري على أهالي محافظة ذمار، بقوة السلاح؛ خوفا من اقتراب قوات جيش الشرعية اليمنية منها.

ولم تقف المليشيات الإرهابية على الأهالى فحسب، بل اتجهت للمدارس اليمنية؛ بحثا عن مقاتلين من الطلاب وخصوصا الثانوية والإعدادية؛ لسد العجز لديها؛ استعدادا لمعركة البيضاء.

وتختطف المليشيات الإرهابية كل من يرفض التجنيد؛ في محاولة منها لإعادة سيطرتها على البلاد؛ بعد التقهقر التي شهدته بعد مقتل أكثر من 80 قيادي حوثي الشهر الجاري.