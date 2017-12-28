الكالسيوم وفيتامين ” د ” لا يحاربان هشاشة العظام

واشنطن(صدى):

توصلت دراسة أمريكية بكلية الطب بجامعة ” تافتس ” ، أن تناول مكملات الكالسيوم أو فيتامين ” د ” أو كليهما، لا يؤديان إلى تخفيض خطر هشاشة العظام، وكسرها، خاصة لدى كبار السن.

وأكد الباحثون أن المنطق المتعارف عليه هو، توصية كبار السن بتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين ” د ” ، للحماية من كسور العظام، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام، وهذا مخالف لما توصلوا إليه في دراستهم.

و أجرى الفريق دراسته على 25 ألفا و145 من كبار الذين يبلغ متوسط أعمارهم 50 عاما.

وشارك كبار السن في 33 تجربة سريرية عشوائية، حيث تناول بعضهم مكملات الكالسيوم فيما تناول البعض الآخر مكملات فيتامين ” د ” أو كليهما، وتناولت مجموعة أخرى دواء وهميا، وراقب الفريق تعرض كبار السن للكسور المتنوعة.

ونتج عن التجربة البحثية، أنه لا يوجد ارتباطا بين تناول مكملات الكالسيوم أو فيتامين ” د ” أو كليهما، والحماية من التعرض للكسور في مناطق مثل الورك والمفاصل، مقارنة بالدواء الوهمي.