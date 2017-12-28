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البيض يقي من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة

البيض يقي من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة
متابعات(صدى):

يحتوي البيض على أفضل أنواع البروتين وهو مصدر أساسي للمغذيات وبه فيتامينات ومعادن تفيد الجسم بشكل رائع، كما أنه يحتوي على النوع الجيد من الكولسترول الذي يقوم بدوره في طرد الكولسترول الضار من الجسم.

كما يفيد في منح دفعة قوية من مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات والسرطان، ويعمل على تقوية العظام، ويحمي العيون من أمراض الشيخوخة، ومفيد لضغط الدم وصحة القلب، ويساعد في تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، كما يفيد في امتصاص المغذيات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأفضل شرب البيض البلدي
الدجاج البكر وع الريق كل صباح
وليس بيض الدجاج الخارجي التي تطعم با الأبر

[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 2 ساعتين

حبيبي مايحب الباض
حبيبي فيه حساسيه

[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة

اللي ادري به انه صحيا البيض مرتين بالأسبوع لانها تسبب كولسترول وإذا ارتفع في الدم يسد الشرايين ويتعب القلب مين نصدق الحين😏

[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 1 ساعة

بنت النور
الكوليسترول في صفار البيض فقط

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