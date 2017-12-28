البيض يقي من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة
يحتوي البيض على أفضل أنواع البروتين وهو مصدر أساسي للمغذيات وبه فيتامينات ومعادن تفيد الجسم بشكل رائع، كما أنه يحتوي على النوع الجيد من الكولسترول الذي يقوم بدوره في طرد الكولسترول الضار من الجسم.
كما يفيد في منح دفعة قوية من مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات والسرطان، ويعمل على تقوية العظام، ويحمي العيون من أمراض الشيخوخة، ومفيد لضغط الدم وصحة القلب، ويساعد في تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، كما يفيد في امتصاص المغذيات.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأفضل شرب البيض البلدي
الدجاج البكر وع الريق كل صباح
وليس بيض الدجاج الخارجي التي تطعم با الأبر
برق[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبيبي مايحب الباض
حبيبي فيه حساسيه
بنت النور[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي ادري به انه صحيا البيض مرتين بالأسبوع لانها تسبب كولسترول وإذا ارتفع في الدم يسد الشرايين ويتعب القلب مين نصدق الحين😏
برق[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت النور
الكوليسترول في صفار البيض فقط