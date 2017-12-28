البيض يقي من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة

متابعات(صدى):

يحتوي البيض على أفضل أنواع البروتين وهو مصدر أساسي للمغذيات وبه فيتامينات ومعادن تفيد الجسم بشكل رائع، كما أنه يحتوي على النوع الجيد من الكولسترول الذي يقوم بدوره في طرد الكولسترول الضار من الجسم.

كما يفيد في منح دفعة قوية من مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات والسرطان، ويعمل على تقوية العظام، ويحمي العيون من أمراض الشيخوخة، ومفيد لضغط الدم وصحة القلب، ويساعد في تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، كما يفيد في امتصاص المغذيات.