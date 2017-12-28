خلال يومين.. 10 آلاف معترض على قرار عدم الأهلية لـ ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

أعلن الناطق باسم برنامج حساب المواطن علي راجحي، أن عدد المعترضين على برنامج حساب المواطن وصل إلى عشرة آلاف، عن طريق باب الاعتراض على الموقع الإلكتروني.

وقال راجحي، أنه يتاح للمُسجِل الاعتراض على قرار عدم الأهلية خلال فترة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، ويمكن الأشخاص غير المؤهلين أو احد التابعين له غير مؤهل، أن يقدم طلب بالاعتراض، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأشار أن الرد على طلب الاعتراض سيتم من خلال الرسائل النصية على جواله أو البريد الإلكتروني، وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

وأوضح، إن مدة الأثر الرجعي تُحتسب بالأشهر بحد أقصى خمسة أشهر، أما في حالة عدم قيام المسجل بتقديم اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه أن يعيد تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة.