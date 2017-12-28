دراسة: الخروج من المنزل يطيل العمر

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة حديثة نشرتها رابطة الجمعية الأمريكية أن خروج كبار السن من المنزل يساهم في إطالة أعمارهم بشكل كبير.

وأشارت الدراسة أن الذكور عادة يخرجون من المنزل مرات أقل وهو سبب رئيسي في شعورهم بالوحدة وضعف في الصحة واضطرابات النوم ومشاكل أخري في المثانة والأمعاء وصعوبة في الرؤية والسمع وهشاشة عظام.

وأكدت الدراسة العلاقة الوطيدة بين الخروج من المنزل وطول العمر، مشيرة إلى أن من يخرجون أقل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصحية كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وصعوبات في الحركة ومشكلات في السمع وكذلك الرؤية.

وينصح الخبراء والباحثين بضرورة أن يضع كبار السن خطط للخروج يوميا.