دراسة: الخروج من المنزل يطيل العمر
أوضحت دراسة حديثة نشرتها رابطة الجمعية الأمريكية أن خروج كبار السن من المنزل يساهم في إطالة أعمارهم بشكل كبير.
وأشارت الدراسة أن الذكور عادة يخرجون من المنزل مرات أقل وهو سبب رئيسي في شعورهم بالوحدة وضعف في الصحة واضطرابات النوم ومشاكل أخري في المثانة والأمعاء وصعوبة في الرؤية والسمع وهشاشة عظام.
وأكدت الدراسة العلاقة الوطيدة بين الخروج من المنزل وطول العمر، مشيرة إلى أن من يخرجون أقل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصحية كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وصعوبات في الحركة ومشكلات في السمع وكذلك الرؤية.
وينصح الخبراء والباحثين بضرورة أن يضع كبار السن خطط للخروج يوميا.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2212 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه
يالله يابنات .. استغلوا هالدراسة .. فرصة ..!!
بنت النور[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة
جت من الله ههههههه
برق[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 1 ساعة
يقولون كبار السن مو المراهقين والمراهقات
يعني اللي عمره من 70 سنه فما فوق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 1 ساعة
المشي او اصيكم بالمشي
خاصة الصباح الباكر يومياً
والأعمار بيد الله تعالى
اذا نزل القدر عمي البصر
بنت النور[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة
امممممم وحنا الحمدلله متوسط العمر☺️مب مراهقين
بنت النور[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 1 ساعة
صادق اخوي عذاب الرحيل يازين المشي وأفضل رياضيه ع الإطلاق
برق[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 57 دقيقة
بنت النور
احلى عمر المتوسط
العمر كله يارب 🌹
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 46 دقيقة
جعلني فداكم
الله يسعدكم جميعاً يارب 🌹🌹
بنت النور[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 25 دقيقة
امييين يارب وياكم اخوي برق 🌹وعذاب الرحيل🌹