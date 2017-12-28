عادل عزت: زيارة رئيس الاتحاد الدولي للمملكة تؤكد مكانتها إقليميا ودوليا

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو للرياض الْيَوْمَ للمرة الثانية خلال 10 أيام تدل على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة إقليمياً ودولياً، وتقديراً ملموساً من الفيفا للرياضة السعودية، ودورها المؤثر في الساحة الدولية.

وقال : ” زيارتا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -جاءت لتعبر بوضوح عن التقدير الكبير الذي يحمله رئيس ” الفيفا ” للمملكة العربية السعودية ، وما تضطلع به من أدوار كبيرة ومهمة على كافة الصعد، وما توليه قيادتها الحكيمة من اهتمام كبير بالرياضة “.

وأكد عزت أن الحضور اللافت للرياضة السعودية في الساحتين الإقليمية والدولية، وما باتت تحظى به من تقدير من مختلف المنظمات الرياضية الدولية، والاتحادات الأهلية هو انعكاس للتحركات الواسعة، والعمل الدؤوب اللذان يقوم بهما معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لافتاً النظر إلى أن أدوار معاليه أصبحت تتزايد من خلال رئاسته للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والاتحاد العربي لكرة القدم، التي بدت واضحة ومؤثرة بشكل ملموس.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن التواصل القائم مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون له أثر كبير في المرحلة المقبلة على أكثر من صعيد، مثمناً له حرصه على مد جسور التعاون مع الرياضة السعودية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.