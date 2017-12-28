الاتحاد والفيصلي في مواجهة شرسة لانتزاع مركز النصر

نواف السالم(صدى):

يواجه الاتحاد، اليوم الخميس، نظيره الفيصلي، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين، في تمام الساعة 8:20 مساءً.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وينافسه بشراسة نظيره الفيصلي الذي يحتل المركز الرابع، برصيد 24 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية؛ لانتزاع الاتحاد المركز الثالث من النصر، بينما يسعى الفيصلي للحفاظ على مركزه وتوسعة الفارق بينه وبين الفيصلي.

ويترقب الفريقين مباراة الزعيم صاحب المركز الثاني، في مواجهة النصر صاحب المركز الثالث؛ متمنين الإطاحة بالنصر، لانتزاع المركز الثالث.