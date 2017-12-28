17 أجنبي موقوفون في قضايا الفساد بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن 17 شابا من جنسيات مختلفة، موقوفون على خلفية حملة الفساد في المملكة، وتم حجزهم في فندق ” ريتز كارلتون ” بالرياض.

وقالت الصحيفة أن الموقوفين من جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية، حيث تم وقف ثمانية أمريكي، وستة بريطانيين، وثلاثة فرنسيين .وأضافت أنهم يمتلكون تصاريح عمل بالمملكة وليسوا زائرين.