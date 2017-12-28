17 أجنبي موقوفون في قضايا الفساد بالمملكة
أوضحت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن 17 شابا من جنسيات مختلفة، موقوفون على خلفية حملة الفساد في المملكة، وتم حجزهم في فندق ” ريتز كارلتون ” بالرياض.
وقالت الصحيفة أن الموقوفين من جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية، حيث تم وقف ثمانية أمريكي، وستة بريطانيين، وثلاثة فرنسيين .وأضافت أنهم يمتلكون تصاريح عمل بالمملكة وليسوا زائرين.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه لماذا تذكرت رواية ياعزيزى كلنا لصوص للكاتب الراحل احسان عبد القدوس أو يا عزيزي كلنا فاسدون لماذا تذكرت المقولة وهذه الجملة العبقرية التي قالها الراحل أحمد زكي في مشهده المشهور في مرافعته ضد الحكومة نعم كلنا فاسدون حتى النخاع كلنا يصنع الفساد أو يشارك فيه أو يصفق له أو يقف على الحافة منتظراً دوره ليصبح فاسداً ونرى هنا الموقوفين من جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية حيث تم وقف ثمانية أمريكي وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين وأضافت الصحيفة أنهم يمتلكون تصاريح عمل بالمملكة وليسوا زائرين.
والله المستعان على الفساد والفاسدين
رعد ***[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
ليت سفاراتهم تقتنع بجرمهم اوتحظر للتحقيق لكى لايكون بعدها مصادمات مع هذه الدول محنا ناقصين مشاكل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24607 ] نشر منذ 4 دقائق
سرى اليل وحنا ماسرينا🤗🤗🤗