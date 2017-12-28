” العمل ” : ضبط 8 آلاف مخالفة لقراري التوطين والتأنيث
نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 49 ألف جولة تفتيشية لمتابعة المرحلة الثالثة من قرار توطين وتأنيث محال بيع المسلتزمات النسائية.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 8272 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، بالإضافة إلى تقديم 6991 إنذار للمخالفين، مقابل ضبط 38685 منشأة ملتزمة.
وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سوق العمل، عبر الاتصال على الرقم 19911 أو من خلال تطبيق ” معًا للرصد ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزارة العمل لو إنها تنفذ القوانين بصرامة وحزم لما وجدنا مابين فترة وأخرى تكرار مثل هذه المخالفات
في جميع الأسواق والمراكز التجارية في المملكة .
هناك مخالفات تُرتكب يستحق مُرتكبُوها الترحيل فورآ ولكن القوانين لا تُنفذ ضدهم ويُكتفى بفرض غرامة
بسيطة عليهم مما يُشجع أولئك المخالفين لإرتكاب المزيد من المخالفات اكثر واكثر طالما أن العقوبات لا
ترتقي إلى أكثر من غرامة مالية فقط ومن ثم يُسمح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية مرة أخرى بعيدآ عن عين
الرقيب التجاري !!!!!!!!!!!!!!!!!!