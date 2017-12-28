” العمل ” : ضبط 8 آلاف مخالفة لقراري التوطين والتأنيث

علي القحطاني(صدى):

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 49 ألف جولة تفتيشية لمتابعة المرحلة الثالثة من قرار توطين وتأنيث محال بيع المسلتزمات النسائية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 8272 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، بالإضافة إلى تقديم 6991 إنذار للمخالفين، مقابل ضبط 38685 منشأة ملتزمة.

وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سوق العمل، عبر الاتصال على الرقم 19911 أو من خلال تطبيق ” معًا للرصد ” .