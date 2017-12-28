إحباط هجوم إلكتروني استهدف الجهات الحكومية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

رصد مركز الأمن الإلكتروني عدة محاولات تخريبية وتنصت لعدة قطاعات في المملكة، خلال ثلاثة أشهر، بداية من 1 يوليو، حتى نهاية ديسمبر الحالي، أكثر من نصفها استهدف جهات حكومية إلكترونيًا .

واشتملت التهديدات الإلكترونية على، محاولات اختراق بنسبة 59%، وبرمجيات خبيثة بنسبة 19%، وسرقة معلومات بنسبة 5%، ومحاولات تنصت وقطع تواصل بنسبة 1%، وهجوم تدميري بنسبة 1%.

واستهدفت التهديدات، العديد من القطاعات، ومعظمها حكومي، حيث بلغت نسبة القطاعات الحكومية المستهدفة 65%، والطاقة 8%، والاتصالات7%، والمواد الأساسية 3%، والمنافع 3%، والتقنية 3%، والمالية 2%، و الخدمات الصحية 2%.