لممارسي التمارين الرياضية.. إحذر من نزلات البرد

متابعات(صدى):

تعد نزلات البرد، رفيقاً للأشخاص خلال فصل الشتاء، فيمكن أن يصاب شخصاً واحداً بالإنفلونزا أكثر من مرة خلال هذا الفصل، وقد يحدث مضاعفات فيصاب الشخص بالحمى، تجعله يرقد لأيام.

وفي هذا الإطار، نبَهت مجلة ألمانية متخصصة في شئون الصيدلة، الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بشكل يومي، من ممارسة هذه التمارين أثناء نزلات البرد، خاصة إذا كانت مصحوبة بحمى.

وأفادت المجلة، بأن ممارسة الرياضة في هذه الحالة ليس مفيداً على الإطلاق، بل إنه يتسبب في التهاب عضلة القلب، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت المجلة، إلى ضرورة الالتزام بالفراش، أو الخروج في جولة تنزه قصيرة، طالما أن المرء يشعر بأن حالته الصحية والجسمانية تسمح بذلك.