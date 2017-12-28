دبي تمنع استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

دبي(صدى):

أعلنت السلطات في الإمارات العربية رفضها لاستخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة ونوهت أنه يمكن استبدالها بألعاب الليزر باعتبارها أكثر أمنا وسلاما.

وأشارت مجموعة أعمار الإماراتية أنها ستقوم باستخدام العروض الضوئية في الاحتفالات بدلا من الألعاب النارية، كنوع جديد ومختلف أكثر متعة وإبهار.

وتتوقع شرطة دبي حضور ما يقرب من مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عروض الليزر على برج خليفة.

وأكد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي إن الأجهزة الأمنية جهزت كافة الإمكانيات البشرية والفنية من أجل توفير مزيد من الراحة للزوار.